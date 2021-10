वेस्ट यूपी में कांग्रेस ने जयंत को साधने के लिए चला डिप्टी CM का दांव, क्या चारों खाने चित होंगे अखिलेश ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 25 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही महीने दूर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आरएलडी को साधने की कौशिश में जुटी हुई है। हालांकि आरएलडी के नेता हमेशा से ये दावा करते रहे हैं कि सपा के साथ उनकी सैद्धांतिक सहमति बन गई है लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और इसीलिए कांग्रेस भी आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को लुभाने में जुटी हुई है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जाट नेता दीपेंद्र हुड्डा को सौंपी गई है। सूत्रों का दावा है की कांग्रेस ने जयंत को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर भी दिया है लेकिन गेंद अब जयंत के पाले में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। बताया जा रहा है कि जयंत भी इसमें अपने नफा नुकसान का आंकलन कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें-आरएलडी के लिए 6 मंडल- 26 जिले- 136 विधानसभा व 27 लोकसभा सीटें: जाट-मुस्लिम समीकरण से क्यों डरी BJP?

English summary

In West UP, if the Congress has made a bet on the RLD, then Akhilesh may be upset.