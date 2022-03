UP में यदि 'बैक टू बैक' बनी BJP की सरकार तो एकसाथ टूटेंगे कई सारे मिथक , जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 8 मार्च: उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और बीजेपी और सपा की ओर से सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि पिछले तीन दशकों में यूपी में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसकी बैक टु बैक सत्ता में वापसी हुई हो। मायावती हों या अखिलेश सबको जनता ने एक बार पुर्ण बहुमत के साथ मौका दिया लेकिन दोनों जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। इसके पीछे यूपी के कुछ मिथक भी हैं जिनकी चर्चा करनी जरूरी है। इस बार चुनाव के बाद एक्जिट पोल में यूपी में दोबारा योगी की सरकार बनती दिखायी दे रही है। तो क्या इस बार पिछले तीन दशकों का रिकॉर्ड और यूपी के मिथक टूटेंगे ?

English summary

If BJP government is formed 'back to back' in UP, then many myths will be broken together