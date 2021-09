कैसे यूपी चुनाव में ओवैसी की एंट्री से बदल रहा है मुस्लिम वोटों का समीकरण ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 30 सितंबर: उत्तर प्रदेश के 82 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की हार-जीत निश्तित करने की ताकत मुसलमानों को ऐसा वोट बैंक बनाता है, जिन्हें कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकते। अबतक यूपी में मुस्लिम वोट पर सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां ही अपना एकाधिकार समझी रही हैं। लेकिन, इस बार हैरदाबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सीरियस एंट्री ने मुसलमानों के वोटों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि जिन पार्टियों को लगता था कि मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है, वह ओवैसी को कोस रही हैं। वहीं जो क्षेत्रीय मुस्लिम पार्टियां पहले से थीं, उनमें भी अपना प्रभाव जमाने का हौसला कायम हुआ है।

English summary

After the entry of Asaduddin Owaisi's party in the UP elections, there is a urge to create leadership among Muslims