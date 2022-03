सर्वेक्षणों में हो रहे दावे हकीकत के कितने करीब ?, जानिए विपक्ष ने इस पर क्यों उठाया सवाल

Uttar Pradesh

लखनऊ, 8 मार्च: उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हो चुका है। चुनाव के बाद अब एक्जिट पोल के नतीजे सामने आ रही हैं। इसमें यूपी में बीजेपी की सरकार बनती दिखायी दे रही है। हालांकि यह कहना काफी कठिन है कि ये आंकड़े हकीकत के कितने नजदीक हैं। इसका अंदाजा तो दस मार्च को मतगणना के बाद ही लगेगा। इस बीच राजनीतिक दलों ने सर्वेक्षणों को लेकर अपनी अपनी राय दी है। यूपी में बीजेपी ने इन सर्वेक्षणों को जहां जनता का मत बताया वहीं विपक्ष ने इसे गुमराह करने वाला करार दिया। बीजेपी के सयोगी दल ने भी कहा कि हालांकि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है लेकिन एक्जिट पोल के भविष्यवाणी सटीक नहीं होती है।

पोल एजेंसियों ने सोमवार को जारी किया था सर्वे

पोल एजेंसियों की ओर से सोमवार शाम जारी किए गए सर्वे के नतीजों पर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी है. जहां कुछ लोगों ने एग्जिट पोल के नतीजों को सर्वे के नतीजे बताकर खारिज कर दिया, जो वास्तविक नतीजों को नहीं दर्शाते, वहीं जिन लोगों ने चुनाव में बढ़त दिखाई, उन्होंने जनादेश की तारीफ की. सोमवार शाम को जारी किए गए एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश और मणिपुर में भाजपा की वापसी और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की भविष्यवाणी की। दूसरी ओर, उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।

प्रियंका ने कहा- हम नतीजों का इंतजार करेंगे

सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "हम जितनी मेहनत कर सकते थे, लड़े। हम नतीजों का इंतजार करेंगे।" कांग्रेस ने इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से इनकार कर दिया और क्षेत्रीय ताकतों के साथ हाथ मिलाने का विकल्प चुना।

सपा को मिल रहा पूर्ण बहुमत - अखिलेश का दावा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर दिया। अखिलेश ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मतदाता को जो चाहें दिखा सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी बहुमत से जीत रही है. उन्होंने मतदाताओं का धन्यवाद भी किया। सातवें और निर्णायक चरण में सपा-गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और खासकर युवाओं को बहुत-बहुत धन्यवाद! हम सरकार बना रहे हैं!" यादव ने कहा।

आरएलडी का गठबंधन की सरकार बनने का दावा

राष्ट्रीय लोक दल, जिसने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, ने कहा कि परिणाम एग्जिट पोल के अनुसार बहुत अलग होंगे। उन्होंने कहा, 'नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और गठबंधन सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में डर का माहौल है, जो मतदाताओं से उनकी पसंद के बारे में पूछे जाने पर उनके जवाबों को प्रभावित कर सकता है। यहां तक ​​कि अगर किसी ने हमें (सपा-रालोद) वोट दिया है, तो वे डर के मारे बीजेपी कह सकते हैं... जब तक ईवीएम नहीं खुलती, किसी को भी नतीजे का पता नहीं चलेगा. एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है और मैंने किसी भी मतदान केंद्र पर किसी व्यक्ति को एग्जिट पोल करते नहीं देखा...पता नहीं उन्हें अपना डेटा कहां से मिलता है। यह एक दृष्टिकोण है और मैं इससे सहमत नहीं हूं, "रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा।

राजभर बोले- योगी की होगी घर वापसी

समाजवादी पार्टी के एक अन्य सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "सपा की सरकार बनेगी, वह (योगी आदित्यनाथ) मंदिर में लौटेंगे और अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे। 13 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर थे किसान, न पीएम ने देखा न बीजेपी ने. एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी को दो तिहाई सीटें दीं लेकिन वे बुरी तरह हार गए।

बीजेपी का दावा- लोगों ने राजनीति से उपर उठकर मतदान किया

हालांकि, बीजेपी और उसके सहयोगी एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित नजर आए। केंद्रीय मंत्री और अपना दल (सोनेलाल) प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा, 'मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि हमने कहा है कि यूपी में एनडीए सरकार सत्ता में वापस आएगी और एग्जिट पोल भी इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। लोगों को हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभ हुआ है। मतदाताओं ने हमारी सरकार में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। " वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि लोगों ने जाति की राजनीति से ऊपर उठकर मतदान किया है। उन्होंने कहा, "जाति की राजनीति में स्थानीय दलों को फायदा होता..कांग्रेस के बारे में क्या कहा जा सकता है, उनके पास कुछ सीटें थीं और यह उनके लिए भी बड़ी बात होगी अगर वह उन्हें भी बचा सके।"

