कैसे अलीगढ़ को राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी देकर यूपी में भाजपा ने साधे 6 समीकरण ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अलीगढ़, 14 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से आज 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम तो सरकारी था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज से आजादी के आंदोलन में उनके योगदान से लेकर अपने गृहराज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को जोड़ा, उससे उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लपेटने की भरपूर कोशिश की है। यही नहीं, इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने किसान आंदोलन की भी तथ्यों के आधार पर हवा निकालने की भरपूर कोशिश की है और साथ ही हिंदुत्व पर भाजपा के एजेंडे को बरकरार रखने का भी संकेत दिया है।

English summary

PM Modi has tried to solve many electoral equations in the state by laying the foundation stone of a state university named after Jat Raja Mahendra Pratap Singh in Aligarh