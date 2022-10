Uttar pradesh: नदी किनारे पानी भरने गए दो बुजुर्ग दलदल में फंसे, कई घंटों के रेस्क्यू के बाद बची जान

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

लखनऊ, अक्टूबर 09। उत्तर प्रदेश के दूर-दराज वाले इलाकों में घर-घर तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें तमाम योजनाएं अभी तक चला चुकी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दरअसल, सोशल मीडिया पर यूपी के हमीरपुर जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो राज्य में पानी जैसी बुनियादी जरूरत तक पहुंच को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति दलदल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति पानी की तलाश में नदी किनारे गया था।

Disturbing video of an elderly man caught in the mud along the Ken river bank in UP's Hamirpur has surfaced. He was later rescued. Due to saline water unfit for drinking, locals still use the river water for drinking and daily chores. pic.twitter.com/PFyW0AEek9