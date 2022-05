ज्ञानवापी मस्जिद: 'शिवलिंग' वाले स्थान पर वजू क्यों किया ? CJM कोर्ट पहुंचा मामला

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 23 मई: ज्ञानवापी मस्जिद केस में सोमवार को सीजेएम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हो गई है। एक वकील ने अदालत से गुहार लगाई है कि जिस किसी ने भी शिवलिंग मिलने वाले स्थान वर वजू की प्रक्रिया की है, उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही अदालत ने शिवलिंग मिलने के दावे के बाद उस जगह को सील करने का आदेश दिया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। अगर याचिकाकर्ता का आरोप सही साबित होता है, तो यह विवाद और भी गंभीर शक्ल अख्तियार कर सकता है।

English summary

The matter of performing wuzu at the place of Shivling in Gyanvapi Masjid reached the CJM Court, pleading for action against the violators