UP विधानसभा चुनाव बीतने के तीन महीने बाद भी कांग्रेस और BJP को नहीं मिला नया BOSS, जानिए

लखनऊ, 14 जून: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर निकाय चुनाव पर है। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा ने इन चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी (BSP) इसलिए नगर निकाय बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है क्योंकि 2017 के नगर निकाय चुनाव में इसने अच्छा प्रदर्शन किया था। आमतौर पर निकाय चुनावों में बीजेपी (BJP) अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वह इस बार भी तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस (Congress) निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है लेकिन खास बात यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जाति और क्षेत्रीय समीकरणों में उलझे हुए हैं और इस वजह से वे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं।

