क्या गुल खिलाएगा कांग्रेस का महिलाओं को 40 फीसदी टिकट का दांव, जानिए प्रियंका के सामने क्या हैं चुनौतियां

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 23 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी-वाड्रा यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को खड़ा करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत सीटें देने का ऐलान किया है। यूपी भारत का सबसे बड़ा, चुनावी रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है जहां लोकसभा की 80 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं। यह एक ऐसा राज्य भी है जहां कांग्रेस का वजूद सबसे कम है। फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट और सात विधायक हैं। ऐसी स्थिति में प्रियंका का चालीस फीसदी महिलाओं को टिकट देने का दांव क्या गुल खिलाएगा या कांग्रेस को कितनी संजीवनी दे पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक ने चुनावी दलों में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है।

English summary

Congress will give 40 percent ticket to women in UP elections, know what are the challenges in front of Priyanka