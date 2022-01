UP: कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ने पार्टी को दिया झटका, जिलाध्यक्ष पर आरोप लगा चुनाव लड़ने से किया इनकार

Uttar Pradesh

लखनऊ, 27 जनवरी: उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति सुधारने के लिए प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साथ ही उन्होंने 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने का वादा किया था, जिसे पार्टी काफी हद तक पूरा भी कर रही है, लेकिन उसके नेता ही पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे। अब पार्टी की एक महिला प्रत्याशी ने टिकट मिलने के बाद लड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद से विपक्षी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है।

दरअसल कांग्रेस ने बुधवार को 89 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें बदायूं की शेखपुर विधानसभा सीट से फराह नईम को उतारा गया, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फराह का आरोप है कि पार्टी के जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह उनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये तक कह दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए।

वहीं मीडिया से बात करते हुए फराह ने कहा कि ओमकार सिंह चाहते थे मुझे टिकट ना मिले, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने हद पार करते हुए उनके ऊपर चरित्रहीन महिला होने का आरोप तक लगा दिया। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि जब तक ओंकार जैसे लोग पार्टी में हैं, वो कांग्रेस में नहीं रह सकतीं। हालांकि उन्होंने 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का नारा देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ की।

