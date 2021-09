2022 में उत्तर प्रदेश जीतने के लिए भाजपा ने तय किया ये लक्ष्य

Uttar Pradesh

लखनऊ, 13 सितंबर: भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। इसके लिए पार्टी अपने बूथ कार्यकर्ताओं पर काफी फोकस कर रही है, क्योंकि देशभर के चुनावों में पार्टी का रिकॉर्ड बताता है कि 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' वाले नारे ने कई बार इसके हक में काम किया है। इसी के तरत पार्टी ने यूपी में बूथ विजय अभियान शुरू किया है, जिसके बारे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से बूथ कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र दिया है।

English summary

The Bharatiya Janata Party has launched a booth victory campaign in view of the assembly elections to be held in Uttar Pradesh next year