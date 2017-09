VIDEO: BHU छात्रों के प्रदर्शन ने लिया उग्र रूप, दो गुटों के बीच मारपीट से मामला और गरमाया

Uttar Pradesh

Prashant

Posted By: Prashant

वाराणसी। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 24 घंटे से चल रहे छात्राओं के धरना प्रदर्शन ने अब हड़ताल का रूप ले लिया है। यही नहीं छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वालों के खिलाफ इस मुहिम में छात्र भी BHU के सिंह द्वार पर आ डटे हैं। जिसके कारण इस आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने वीसी के GO Back के बैनर टांगे थे, जिसे यूनवर्सिटी प्रशासन ने हटा दिया। इससे गुस्साए छात्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं।

English summary

BHU students protest molestation clash between two groups of student