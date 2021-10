उम्मीदवारों के चयन में सभी दलों के छूट रहे पसीने, जानिए 'वेट एंड वाच' की भूमिका में क्यों है राजनीतिक दल

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 28 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करने में जुटी हुए हैं। कोई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर फीडबैक ले रहा है तो कोई उम्मीदवारों का खुद ही इंटरव्यू ले रहा है। तमाम प्रयासों के बीच आम आदमी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो अभी तक 100 संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों के चयन प्रकिया को अंतिम रूप देने में जुटे हैं लेकिन ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि सपा 20 नवंबर के बाद 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हालांकि सभी दल एक दूसरे की रणनीति समझने में जुटे हैं और वेट एंड वाच की भूमिका में हैं कि कहीं उम्मीदवरों के ऐलान के बाद भगदड़ मच गई तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।

English summary

Before the announcement of the candidates, all the parties are trying to understand each other's strategy