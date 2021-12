सीतापुर में CM योगी का बयान, कहा- 2017 से पहले की सरकार सिर्फ कब्रिस्तान पर पैसा खर्च करती थी

Uttar Pradesh

oi-Kapil Tiwari

सीतापुर, दिसंबर 27। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमार को सीतापुर में आयोजित एक सभा में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी के अंदर जो सरकार थी, वो सिर्फ और सिर्फ 'कब्रिस्तान' की दीवार खड़ी करने पर पैसा खर्च करती थी, लेकिन 2017 के बाद जो सरकार आई है, वो विकास कार्यों पर पैसा खर्च करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले की सरकार सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचती थी, लेकिन हमारी सरकार ने 135 करोड़ देश की जनता के लिए सोचा, क्योंकि यही जनता हमारा परिवार है।

Before 2017, govt used to spend money on the boundaries of 'Kabristan' but now money is spent on development works...Earlier govt's had narrow thinking and only thought for their families but for us, 135 crore population is a family: UP CM Yogi Adityanath in Sitapur pic.twitter.com/qTQZhVg3Bb