छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने में जुटे हैं अखिलेश, जानिए तीसरी बार होंगे कामयाब या लगेगी हार की हैट्रिक ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 26 अक्टूबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से सत्ता हथियाने के लिए उत्तर प्रदेश में तीनों मुख्य विपक्षी दल 2022 की शुरुआत में अपने-अपने अंदाज में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तुलना में अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) लगातार तीसरी बार पिछले फॉर्मूले के साथ चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। सपा और अखिलेश यादव के लिए छोटे-छोटे दलों का गठबंधन कितना कामयाब होगा यह देखने वाली बात होगी।

सपा ने 2012 का यूपी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ा और बहुमत हासिल किया। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बजाय अपने बेटे अखिलेश यादव को सरकार की बागडोर सौंपकर सबको चौंका दिया, जो सबसे अधिक संख्या में कानून बनाने वालों को लौटाता है - 403 विधायक, 80 लोकसभा सांसद और 31 राज्यसभा सांसद।

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किया था गठबंधन

पांच साल के शासन के बाद, सपा ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। दोनों पार्टियों के गठबंधन को 'मास्टरस्ट्रोक' बताया जा रहा था। अखिलेश और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक साथ आने को "यूपी के दो लड़कों" (यूपी के दो लड़के) और "यूपी को ये साथ पसंद है" जैसे कई नारे लगाकर प्रचारित किया गया था। लेकिन यह गठबंधन बीजेपी के तेवर को नहीं रोक सका। भाजपा ने अकेले 403 विधानसभा सीटों में से 312 और अपने सहयोगियों के साथ 325 जीतकर कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विशेषज्ञों को गलत साबित कर दिया।

सपा ने 2019 में बसपा के साथ गठबंधन किया

परिणाम से निराश हुए बिना सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रयोग दोहराया। उसने बसपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया। 2019 में मायावती-अखिलेश की जोड़ी" ने 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। जब अलग-अलग चुनाव लड़कर, सपा ने 80 में से पांच सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बसपा अपना खाता नहीं खोल सकी थी। हालांकि, 2019 में, जहां बसपा की संख्या बढ़कर 10 हो गई, वहीं सपा पांच सीटों पर समान रही। नतीजे घोषित होते ही दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए।

दो चुनावों में मिली हार के बाद भी तीसरी बार गठबंधन की कवायद

दो प्रयोगों के बाद, जिसने सपा को ज्यादा मदद नहीं की, पार्टी ने फिर से छोटे दलों के साथ गठबंधन में 2022 यूपी राज्य चुनाव लड़ने का फैसला किया है। समझा जाता है कि अखिलेश कम से कम तीन छोटे दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसने ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के साथ गठजोड़ किया है और भाजपा सरकार को हराने के लिए जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) के साथ बातचीत कर रही है।

मुस्लिम-यादव गठजोड़ पर सपा का फोकस

सपा के पास मुसलमानों और यादव (एमवाई) का एक ठोस वोट बैंक है। यूपी की 25 करोड़ आबादी में मुसलमानों की संख्या 19 फीसदी से ज्यादा है. जबकि ओबीसी राज्य की आबादी का 41 प्रतिशत है, यादवों की जनसंख्या प्रतिशत लगभग 10 प्रतिशत है। 2017 में एसबीएसपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और आठ सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसने चार जीते और 0.7 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया। बाद में इसका भाजपा से नाता टूट गया।

अमित शाह के दांव से अखिलेश की परेशानी बढ़ी

राजभर समुदाय को लुभाते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर को आजमगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी और इसका नाम हिंदू योद्धा राजा और राजभर के प्रतीक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा। आरएलडी, जिसका पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच आधार है, ने 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीती। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में, उसने 277 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ एक पर जीत हासिल की। इसने 266 सीटों पर जमानत जब्त कर ली और 1.78 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया।

मोदी की कृषि बिल वापसी से अखिलेश-जयंत के गठबंधन पर असर

कुछ लोगों का मानना ​​है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसानों के विरोध के कारण रालोद बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। मोदी कैबिनेट ने कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। जाट, जो पश्चिमी यूपी में एक प्रभावशाली कृषक समुदाय हैं, उसने मुख्य रूप से पंजाब के किसानों के नेतृत्व में किए जा रहे विरोध को मजबूत समर्थन दिया था।

यह भी पढ़ें-जानिए किनती संपत्ति के मालिक हैं बसपा विधायक उमा शंकर सिंह, मायावती ने बनाया विधानमंडल दल का नेता

English summary

Akhilesh is trying to form an alliance with small parties, will he be successful for the third time or will it take a hat-trick of defeat