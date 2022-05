चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर से ही कैसे उठ रही विरोध की आवाज, जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 11 मई: केंद्र की राजनीति में दूसरी बड़ी पार्टी की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सातवें नंबर की पार्टी बनकर मात्र दो सीटों पर सिमट चुकी है। यूपी में कांग्रेस के 387 प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। यूपी में कांग्रेस की हुई ऐसी करारी मात से प्रियंका गांधी वाड्रा जो सदमा लगा उसके चलते वह उत्तर प्रदेश आना ही भूल गई हैं करीब दो माह से वह यूपी नहीं आई हैं। कांग्रेस के नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी ने जिस तरह से यूपी से दूरी बनाई उससे ना तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो पा रहा है और ना ही पार्टी किसी मसले पर अपनी राय ही रख पा रही है।

English summary

After the crushing defeat in the election, how the voice of protest is rising from within the Congress