राहुल गांधी के आरोपों के बाद मायावती के पलटवार से गरमायी UP की सियासत, जानिए

लखनऊ, 11 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीतने के बाद अब कांग्रेस और बसपा के बीच एक बार फिर रार छिड़ी हुई है। यूपी चुनाव से जुड़े दावों को लेकर राहुल गांधी ने बसपा की मुखिया मायावती को घेरने का प्रयास किया तो मायावती ने राहुल को आइना दिखाने की कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार को कहा था कि कांग्रेस ने बसपा नेता के पास विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ऐसा बीजेपी के साथ मिली भगत की वजह से हुआ था। गांधी पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, दूसरों पर बोलने से पहले उन्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए।

राहुल ने मायावती पर लगाया था बीजेपी का साथ देने का आरोप

दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हमारी पार्टी और विशेष रूप से इसके प्रमुख के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, जो स्पष्ट रूप से जातिवादी मानसिकता और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रति द्वेष की भावना को दर्शाती है। यह भी वंचित वर्गों के प्रति समान भावनाओं को दर्शाता है। समाज का, खासकर दलितों का। उन्होंने कहा, "बसपा पर कोई भी आरोप लगाने से पहले राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए।" "कांग्रेस नेता अपने बिखरे हुए घर का प्रबंधन करने में असमर्थ हैं, लेकिन बसपा की कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से बसपा के प्रति जबरदस्त क्रोध और घृणा को दर्शाता है। अन्य दलों के बारे में चिंता करने के बजाय, राहुल गांधी को अपने बारे में सोचना चाहिए अपनी पार्टी। यह मेरी सलाह है।"

मायावती ने कांग्रेस के दावों पर उठाए सवाल

बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर दलितों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समुदाय को आरक्षण सहित विभिन्न अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं दिया गया। मायावती ने दावा किया कि कांग्रेस के इस रवैये के कारण ही बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर, जो कांग्रेस सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री थे, ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के कांग्रेस के दावों पर भी सवाल उठाया।

कांग्रेस सपा के साथ भी मिलकर बीजेपी को नहीं रोक सकी

मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने पिछला (2017) यूपी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था। इसके बावजूद वह भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोक सकी। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।" बसपा नेता ने पिछली कांग्रेस सरकार के बारे में भी उल्लेख किया कि बसपा संस्थापक कांशीराम को "सीआईए एजेंट" कहा गया था। इससे पहले उनके (राहुल) पिता दिवंगत राजीव गांधी (और पूर्व प्रधानमंत्री) ने कांशीराम को बसपा को बदनाम करने और कमजोर करने के लिए सीआईए का एजेंट करार दिया था और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर राहुल गांधी कांग्रेस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि चूंकि वह सीबीआई और आयकर से डरती हैं, इसलिए उनका भाजपा के प्रति बहुत नरम रवैया है।

बसपा पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे कांग्रेस

बसपा सुप्रीमो के मुताबिक हालांकि, यह सच नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमने अदालत में मामले जीते हैं न कि केंद्र की किसी सरकार के साथ साझेदारी करके। मायावती ने कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए कहा कि विपक्षी दलों खासकर बसपा पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस को 100 बार सोचना चाहिए कि बीजेपी को टक्कर देने के मामले में अब तक उसका रिकॉर्ड क्या रहा है। भाजपा से लड़ने में कांग्रेस बहुत कमजोर रही है। उन्होंने दावा किया, "कांग्रेस को कहीं भी भाजपा और (राष्ट्रीय स्वयंसेवक) संघ से लड़ते हुए नहीं देखा जा सकता है।

