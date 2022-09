UP में जाट अध्यक्ष मिलने के बाद पश्चिम की हारी हुई सीटों पर बाजी पलट पाएगी BJP ?

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 02 सितंबर: उत्तर प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल कर चुकी बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत ही यूपी के नए बीजेपी चीफ और जाट नेता भूपेंद्र चौधरी ने गुरुवार को पहले पीएम मोदी से मिलकर कामकाज का मंत्र लिया फिर अपने काम की शुरुआज पश्चिम से ही की। भूपेंद्र ने गाजियाबाद में संगठन की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। इस बैठक में पश्चिमी यूपी में हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर चर्चा की गई।

यह भी पढ़ें-CM योगी ने किया ब्यूरोक्रेसी का पोस्टमार्टम, जानिए 16 IAS अफसरों के फेरबदल के पीछे की कहानी

English summary

After getting Jat president in UP, will BJP be able to reverse the lost seats in the West