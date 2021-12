VIDEO: कमरे में चारों ओर नोटों के बंडल, जानिए इत्र कारोबारी के घर से अब तक कितना कैश मिला

Uttar Pradesh

oi-Ashutosh Tiwari

लखनऊ, 24 दिसंबर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग ने छापा मारा था, जिसकी कार्रवाई अभी तक जारी है। छापे के दौरान टीम को वहां पर इतनी नगदी मिली कि उनके होश उड़ गए। पिछले 24 घंटे से नोट गिनने का काम जारी है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हो पाया। ये सारा खेल अरबों की टैक्स चोरी का है, जिस वजह से डीजीजीआई की टीम पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष से पूछताछ कर रही। इसके अलावा वहां पर मौजूदा सारे सबूतों को कब्जे में लिया जा रहा है। (वीडियो नीचे)

#WATCH | As per Central Board of Indirect Taxes and Customs chairman Vivek Johri, about Rs 150 crores have been seized in the raid, counting still underway.

Visuals from businessman Piyush Jain's residence in Kanpur. pic.twitter.com/u7aBTJhGxW