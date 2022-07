बच्चों के आंसू देख लौट आई प्रेमी संग भागी दो बच्चों की मां, पति से बोली....

Ujjain

oi-Naman Matke

उज्जैन, 6 जुलाई: हाल ही में उज्जैन से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक मां अपने दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी। वहीं इसके बाद बच्चों के रोते बिलखते फोटो, और वीडियो देख मां का दिल पसीज गया, जिसके बाद मां अपने प्रेमी को छोड़ वापस बच्चों के पास लौट आई। मां और बाप दोनों बच्चों को अनाथ हालत में छोड़ कर चले गए थे, जिसके बाद पड़ोसियों ने कुछ दिन संभालने के बाद बच्चों को एक संस्था के हवाले कर दिया था, कुछ दिनों से संस्था ही बच्चों का लालन-पालन कर रही थी। वहीं अब प्रेमी को छोड़ वापस बच्चों के पास लौटी मां अपने बच्चों को वापस पाना चाहती है, जिसके लिए उसने कई बार गुहार भी लगाई।

कुछ ऐसा है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला कुछ दिनों पहले का है, जहां एक मां अपने दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी। दोनों बच्चों में बेटा 5 साल का था, तो वहीं बेटी की उम्र भी 2 साल की थी। इतना ही नहीं मां के भाग जाने के बाद पिता ने भी बच्चों से किनारा कर लिया था, जहां पिता ने दोनों ही बच्चों को रखने से इंकार कर दिया। इसके बाद दोनों बच्चों को कुछ दिन तक पड़ोसियों में संभाला, और फिर कुछ दिन बाद एक संस्था ने इन दोनों बच्चों को गोद ले लिया।

अस्पताल में भर्ती थी महिला

जानकारी के मुताबिक महिला अस्पताल में भर्ती थी, जिसके बाद महिला का पति दोनों बच्चों को देखभाल के लिए लेकर गया था। लेकिन पति ने भी बच्चों को अकेला छोड़ दिया, जिसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ यूपी चली गई, वहीं जब महिला को इस बात की जानकारी लगी कि, उसके बच्चे बिलख रहे हैं, तो वापस लौट आई।

ये भी पढ़े- पुलिस को देख कार छोड़कर भागा ड्राइवर, जैसे ही खुला गेट तो उड़े होश

English summary

mother of two children ran away with her lover after seeing the tears of the children