मध्य प्रदेश : कोरोना वायरस के टीके के लिए जागरूकता फैलाने गई मेडिकल टीम पर हमला

Ujjain

oi-Vishwanath Saini

उज्जैन, 24 मई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए। इसके बावजूद लोग कोरोना संक्रमण और टीकाकरण अभियान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के मालीखेड़ी गांव में तो लोगों ने कोरोना वायरस के टीके को लेकर जागरूकता फैलाने गई मेडिकल टीम पर ही हमला कर दिया गया। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है।

मीडिया से बातचीत में मेडिकल टीम के शकील मोहम्मद कुरैशी ने बताया कि हम गांव मालीखेड़ी में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता पैदा करने और लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए गए थे।

MP: A medical team that was in Malikhedi village of Ujjain to create awareness about #COVID19 vaccination, was attacked. One person injured after being hit on head.

Police say, "Some villagers verbally abused them & hit the husband of Asst Secy on head. FIR registered against 4" pic.twitter.com/k1K2bIAnh1