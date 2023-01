उदयपुर की कैप्‍टन शिवा चौहान (Shiva Chouhan) की तैनाती Siachen Glacier) में 15632 फीट ऊंचाई पर कुमार पोस्‍ट पर हुई है। इधर, सीकर के पूर्व फौजी दिगेंद्र सिंह ने बताया कि सियाचिन में तैनात फौजियों की जिंदगी कैसी होती है?

Udaipur

oi-Vishwanath Saini

Indian Army Capt Shiva Chouhan Life at Siachen Glacier : चारों तरफ सन्‍नाटा...। जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ...। खून जमा देने वाली ठंड...। न्‍यूनतम तापमान माइनस 30 डिग्री...। नश्‍तर चुभतीं सर्द हवाएं...। सीमा पार से पाक की नापाक हरकतें...और कंधों पर देश सुरक्षा की जिम्‍मेदारी।

मौसम की चुनौतियां भी ऐसी कि ऑक्‍सीजन की कमी के कारण कब सांसें उखड़ जाएं पता नहीं? बर्फ में कहां दफन हो जाएं कुछ नहीं कह सकते? इन तमाम मुश्किलों का सामने करने के लिए पहाड़ सा हौसला और तन पर खाकी वर्दी ही काफी है। कुछ ऐसी ही होती है सियाचिन ग्‍लेशियर में तैनात रहने वाले भारतीय सेना के जवानों की जिंदगी। इसके बारे में पूर्व फौजी दिगेंद्र कुमार उर्फ इंडियन आर्मी के बेस्‍ट कोबरा कमांडो ने बताया है। (वीडियो नीचे)

#WATCH | Capt Shiva Chouhan becomes the first woman officer to get operationally deployed at the world's highest battlefield, Siachen, after training at Siachen Battle School along with other personnel.

(Source: Indian Army) pic.twitter.com/He6oPwdQM9