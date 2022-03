केरल: मानसिया श्याम कल्याण के बाद अब सौम्या सुकुमारन को कूडलमानिक्यम मंदिर में नृत्य करने से रोका गया

Thiruvananthapuram

oi-Sagar Bhardwaj

तिरुवनंतपुरम, 30 मार्च। केरल के तिरुवंतपुरम की कलाकार सौम्या सुकुमारन ने दावा किया कि उन्हें धार्मिक आधार पर कूडलमानिक्यम मंदिर में एक नृत्य उत्सव में नृत्य करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों ने पूछा तो मैंने कहा कि मैं एक ईसाई हूं, तो अधिकारियों ने कहा कि गैर-हिंदू मंदिर में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।

सौम्या सुकुमारन ने कहा कि कला का कोई धर्म नहीं होता। यदि कलाकार किसी धर्म के होते तो हम सब भक्ति गीतों पर ही परफॉर्म करते। उन्होंने कहा कि मुझे अपने समुदाय से भी शिकायतें हैं। मुझे चर्च में धार्मिक सेवा करने से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि मैंने हिंदू भक्ति गीत पर मंदिरों में प्रदर्शन किया था। सौम्या सुकुमारन ने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मेरे पिता एक हिंदू थे और उन्होंने शादी के बाद ईसाई धर्म अपनाया। इस पर अधिकारियों ने कहा कि यदि कार्यक्रम मंदिर के बाहर होता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मंदिर के अंदर आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। मैं फिर पीछे हट गई।

Kerala | An artist, Sawmya Sukumaran, from Thiruvananthapuram claims to have been banned from performing in Koodalmanikyam Temple dance festival on religious grounds

"I said I'm a Christian when they (authorities) asked... they replied 'non-Hindus' can't perform there," she said pic.twitter.com/2dPxHztd1J