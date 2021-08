महज 5 साल की उम्र में अपने नाम दर्ज कराए 9 रिकॉर्ड, केरल की इस बच्ची पर माता-पिता को है गर्व

Thiruvananthapuram

oi-Sagar Bhardwaj

तिरुवनंतपुरम, 15 अगस्त। इंसान की उम्र केवल एक संख्या भर है। केजी-2 में पढ़ने वाली महालक्ष्मी आनंद इसका शानदार उदाहरण हैं। महज 5 साल में उन्होंने वो कर दिखाया है जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। कोल्लम की मूल निवासी महालक्ष्मी अपने माता-पिता के साथ अबू धाबी में रहती हैं और उन्होंने इस छोटी सी उम्र में ही अपने नाम 9 रिकॉर्ड दर्ज करा लिए हैं।

फोटो साभार- https://indiabookofrecords.in/

English summary

9 records registered in her name at the age of just 5, parents are proud of this girl from Kerala