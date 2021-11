कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर बोले गुलाम नबी आजाद- ये तो ऐसा हुआ जैसे DGP को थानेदार, सीएम को MLA...

Srinagar

श्रीनगर, 27 नवंबर। कश्मीर के कुलगाम में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर की न सिर्फ पहचान छील ली, बल्कि देश की सबसे बड़ी रियासत के दो टुकड़े भी कर दिये। उन्होंने कहा कि आम तौर पर होता ये है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है ये तो ऐसा हुआ जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) को थानेदार बना दिया जाए और मुख्यमंत्री को एमएलए और चीफ सेकेट्री को पटवारी। ये काम कोई अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर संसद में काफी बोल चुका हूं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की सबसे बड़ी रियासत के दो टुकड़े कर दिए। अंग्रेज भी इसे तोड़ने की जुर्रत नहीं कर पाए, लेकिन पौने दो साल की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अपने एक फैसले से इसे बांट दिया। आज हम दुनिया को क्या बताएं कि हम सबसे बड़ी रियासरत के नहीं बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं।

#WATCH | In Kashmir's Kulgam, Congress leader Ghulam Nabi Azad says, "Usually, UTs are upgraded to state. But in our case, state was downgraded to UT. It's like demoting DGP to post of thanedaar, CM to MLA, and chief secretary to Patwari. No wise man can do this." pic.twitter.com/dSuSyCy48I