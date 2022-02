विश्व नंबर 1 कार्लसन पर प्रज्ञानानंद की जादुई जीत के फैन हुए PM मोदी, किया ये ट्वीट

More Sports

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 23 फरवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर सनसनीखेज जीत दर्ज करने वाले युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद को बधाई दी।

ट्विटर पर, पीएम मोदी ने लिखा, "हम सभी युवा प्रतिभा आर प्रज्ञानानंद की सफलता पर खुश हैं। प्रसिद्ध चैंपियन मैग्नस कार्लसन के खिलाफ उनकी उपलब्धि पर गर्व है। मैं प्रतिभाशाली प्रज्ञानानंद को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

अब तक के पांचवें सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर 16 वर्षीय प्रज्ञानंधा ने एक ऑनलाइन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता, एयरथिंग्स मास्टर्स के आठवें दौर में कार्लसन को हरा दिया था।

यह भी पढ़ें- रेल पटरियों से शुरू हुआ क्रिकेट, ट्रेन में धक्के खाकर बने खिलाड़ी, टीम इंडिया में आए UP के 'बेदी'

We are all rejoicing on the success of the young genius R Praggnanandhaa. Proud of his accomplishment of winning against the noted champion Magnus Carlsen. I wish the talented Praggnanandhaa the very best for his future endeavours. @rpragchess