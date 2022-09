AUS vs ZIM: ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जिम्बाब्वे की खुशी का ठिकाना नहीं, बस में नाचे खिलाड़ी; Video

टाउंसविले के रिवरवे स्टेडियम में खेले गए आखिरी वनडे में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। यह पहली बार है जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीं पर हराया हो। इस ऐतिहासिक जीत के बाद जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खिलाड़ी बस में ही जश्न मनाते और डांस करते नजर आए। इस जश्न का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

