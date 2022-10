Chahal TV पर वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों ने कही दिल की बात, अर्शदीप बोले- 'गर्व से फूल गया मेरा सीना'

Cricket

oi-Amit K U

Yuzvendra Chahal interviews on Chahal TV: भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप खेलन के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। टीम को अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न के ग्राउंट पर खेलना है। लेकिन टीम के खिलाड़ी इस समय पर्थ में रहकर आने वाले मुकाबलों की प्रैक्टिस में जुट हुए हैं। वर्ल्ड कप से पहले युजवेंद्र चहल ने वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की।

भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला, इस तरह देख सकते हैं लाइव मैच

अर्शदीप ने बताया क्यों खास है यह वर्ल्ड कप

चहल टीवी पर इन खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेते हुए युजवेंद्र चहल ने अर्शदीप सिंह से कुछ सवाल किए। अर्शदीप सिंह ने कहा कि वर्ल्ड कप में आना मेरे लिए बड़ी बात है। जैसे ही मैंने टीम का ब्लेजर पहना तो सीना गर्व से फूल गया। देश के लिए वर्ल्ड कप खेलना मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी कोशिश ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के हिसाब से खुद को ढालने की होगी ताकि हम टीम के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाये।

दीपक हुड्डा ने वर्ल्ड कप में शामिल होने पर जताई खुशी

अर्शदीप सिंह के अलावा हर्षल पटेल और दीपक हुड्डा ने भी इस दौरान अपनी दिल की बात शेयर की। दीपक हुड्डा ने कहा कि यह पल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी काफी खास था। जब उन्हें टीम में चयन होने की जानकारी मिली तो उस समय वह मैदान पर ही थे। टीम इंडिया की जर्सी पहनना एक यादगार पल था, जो जीवनभर साथ रहेगा।

