क्रिकेट नहीं था मिताली राज का पहला प्यार, इस वजह से नहीं की अभी तक शादी

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली : भारत की स्टार महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिताली ने 39 साल की उम्र में संन्यास लिया। उन्होंने 23 साल तक क्रिकेट खेला, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। यह किसी को भी हैरान कर देने वाला उनका फैसला है। हालांकि, जब उनसे इसके संबंध में सवाल किया गया था तो उन्होंने बताया कि क्यों शादी नहीं की। साथ ही उन्होंने अपने पहले प्यार का खुलासा भी किया था।

