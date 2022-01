जब मैच हारने वाला था भारत, गुस्से में आकर दर्शकों ने स्टेडियम में लगा दी आग

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसको हर पीढ़ी के लोग देखना पसंद करते हैं। खासकर, जब भारत का कोई बड़ा मैच हो। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच देखने के लिए फैंस ज्यादा उत्सुक रहते हैं क्योंकि इस दाैरान ना सिर्फ खिलाड़ियों में आपसी बहस देखने को मिलती है बल्कि दोनों देशों के प्रशंसकों का भी बेजोड़ समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि कई मैच भारत के अन्य टीमों के साथ भी ऐसे रहे हैं जो काफी रोमांचक रहे। बड़े टूर्नामेंट्स में फैंस भारत की हार पसंद नहीं करते। उनकी जीत के लिए हवन तक किए जाते हैं। वहीं एक मैच ऐसा भी रहा था जब भारत हारने वाला था और गुस्से में आकर दर्शकों ने स्टेडियम में आग लगा दी थी। ये घटना कब घटी थी, आइए जानें-

English summary

When India was about to lose the match, the fans got angry and set the stadium on fire