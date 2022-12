IND vs BAN: भारत की जीत के बाद सहवाग ने अश्विन बताया साइंटिस्ट, सचिन तेंदुलकर भी हो गए खुश

India vs Bangladesh Virender Sehwag Reaction: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया। भारत के लिए आर अश्विन ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया।

Cricket

oi-Amit Kumar

India vs Bangladesh Virender Sehwag Reaction: श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारत को बांग्लादेश के खिलाफ जीत दिला दी है। 145 रनों का पीछा करते हुए भारत ने अपने सात विकेट 74 के स्कोर पर ही गंवा दिए थे। इस मुश्किल परिस्थिति से भारत को निकालकर अय्यर-अश्विन की जोड़ी ने जीत दिला दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने नाबाद 71 रनों की साझेदारी निभाई।

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

भारत की जीत के बाद श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार फैंस बातें कर रहे हैं। इस जीत के साथ भारत ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत के सामने दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सोशल मीडिया पर दोनों खिलाड़ियों की जमकर सरहाना की जा रही है। फैंस के साथ-साथ क्रिकेट के दिग्गज भी इन दोनों की पारी को बेस्ट बता रहे हैं।

The scientist did it. Somehow got this one. Brilliant innings from Ashwin and wonderful partnership with Shreyas Iyer. pic.twitter.com/TGBn29M7Cg

सहवाग ने अश्विन बताया साइंटिस्ट

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी आर अश्विन की पारी से प्रभावित नजर आए। उन्होंने अश्विन को लेकर अपने ही अंदाज में ट्विट किया। सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साइंटिस्ट ने कर दिखाया। किसी तरह यह मैच जीत लिया, अश्विन की कमाल की पारी और श्रेयस अय्यर के साथ शानदार साझेदारी। सहवाग के इस ट्वीट को फैंस भी खासा पसंद कर रहे हैं। सहवाग के अलावा सचिन तेंदुलकर ने भी इन दोनों बल्लेबाजों की पारी देख अपनी खुशी जाहिर की है।

Congratulations #TeamIndia on winning the series. Bangladesh spinners put India in a spot but @ashwinravi99 & @ShreyasIyer15 batted really well to take India to victory! #BANvIND pic.twitter.com/ypnofNgSIG

Outstanding batting under pressure by @ashwinravi99 and @ShreyasIyer15.

Pure class. Well done Team India! 🇮🇳

Need to have more of such hard fought games to keep this format ticking.

One step closer to the World Test Championship finals!#BANvIND pic.twitter.com/mJhoKVQNRQ