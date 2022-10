VIDEO: 'हुड्डा आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा', प्रैक्टिस सेशन में कोहली नहीं थे मैदान छोड़ने को तैयार

Cricket

oi-Amit K U

T20 World Cup 2022 Virat Kohli practice: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली टी-20 वर्ल्ड कप के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद से ही वह लगातार अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एशिया कप के बाद विराट कोहली अपने पुराने अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। एशिया कप में उन्होंने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी जड़ा था।

Ind vs Pak Series: 15 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर जा सकती है भारतीय टीम! जानिए BCCI ने क्या कहा

मैदान पर कर रहे हैं जमकर अभ्यास

ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद से ही विराट कोहली लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो वॉर्म-अप मैच में कोहली ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन उन्होंने नेट्स पर अपनी बल्लेबाजी प्रैक्टिस को जारी रखा है। अपने इस प्रैक्टिस के दौरान कोहली एक से बढ़कर एक शॉट्स लगा रहे हैं। उनके वीडियो पर फैंस भी दिल खोलकर कमेंट्स कर रहे हैं।

'हुड्डा आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा'

हाल ही में विराट कोहली का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में भी कोहली खूब बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कहा जाता है कि विराट आपका टाइम खत्म हो गया है। इस पर कोहली जवाब देते हैं हुड्डा आ जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। कोहली टाइम खत्म होने के बाद भी कोहली का जुनून इस कदर है कि वह मैदान छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं।

Another video of Kohli practicing at the WACA. What makes him so great is he just alters one of two aspects to improve his game. #Kohli #T20WorldCup #CricketTwitter pic.twitter.com/V45oWCpBiT