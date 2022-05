'नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा', अनुष्का के जन्मदिन पर कोहली का छलका प्यार

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के जन्मदिन पर उनके लिए एक प्यारा संदेश साझा किया। कोहली ने दिसंबर 2017 में अनुष्का शर्मा के साथ शादी की थी और दोनों सात फेरे लेने से पहले ही एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। आईपीएल 2022 में अनुष्का आरसीबी टीम सपोर्ट करती दिखीं और उन्हें हाल ही में अपने पति को भी चीयर करते हुए देखा गया था। कोहली गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले मैच में अर्धशतक बनाने में सफल रहे तो अनुष्का की खुशी का ठिकाना नहीं था।

कोहली ने अपनी पत्नी के लिए एक संदेश साझा करने के लिए अपने ट्विटर पर कैप्शन दिया, "भगवान का शुक्र है कि आपने जन्म लिया था। मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करूंगा। आप वास्तव में अंदर से सुंदर हैं। आसपास के सबसे प्यारे लोगों के साथ एक अच्छी दोपहर थी।"

कोहली ने आईपीएल 2021 के समापन के बाद आरसीबी के कप्तान के रूप में इस्तीफा दे दिया था और टीम ने इस साल फाफ डु प्लेसिस को ग्रुप के कप्तान के रूप में नामित किया था। आरसीबी ने इस साल अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसके पिछले कुछ मैचों ने उसे मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि वह लगातार तीन मैच हार चुकी है। हार की शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार से हुई। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी सीजन के सबसे कम स्कोर (68) पर आउट हो गई। तब से, उन्होंने एक भी मैच नहीं जीता है और राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के खिलाफ हार गए हैं।

Thank god you were born ❤️. I don’t know what I would do without you. You’re truly beautiful inside out ❤️. Had a great afternoon with the sweetest folks around 😃@AnushkaSharma pic.twitter.com/JxGEnBtHXW