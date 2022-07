IND vs ENG: आखिरी वनडे में जो रूट ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, एक सीरीज में दो बार...

Cricket

Rajat Gupta

मैनचेस्टर, 17 जुलाई: भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। सीरीज के अंतिम मैच में भारत को बड़ा झटका लगा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह चोट लगने के बाद बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। सिराज ने इस मौके को भुनाते हुए अपने पहले ही ओवर में दो शिकार किए। उन्होंने तीसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो और आखिरी गेंद पर जो रूट को पवेलियन भेजा। दोनों ही खिलाड़ी खाता नहीं खोल सके और 0 पर आउट हुए। इसके साथ ही जो रूट ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

