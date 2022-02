ये हैं वो 5 कप्तान, जो अंडर-19 विश्व कप में भारत को बना चुके हैं चैंपियन

Cricket

oi-Rahul Singh

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत 4 बार खिताब जीत चुका है। आइए जानें किसकी कप्तानी में भारत कब-कब अंडर-19 विश्व कप में चैंपियन बना-

English summary

These are the 5 captains who have made India the champions in the Under-19 World Cup so far