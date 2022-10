मैं ट्विटर पर जाता, और ये काम करता..अश्विन ने बताया नवाज की वो गेंद उनके पैड पर लगती तो क्या होता

Cricket

oi-Antriksh

भारत-पाकिस्तान (India-paksitan match) मुकाबले के दौरान भारत के सामने दूसरे स्पिनर को चुनने के नाम पर एक चुनौती खड़ी थी कि रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और युजवेंद्र चहल में किसे लिया जाए। चहल की कलाई की काबिलियत टी20 क्रिकेट में सभी देख चुके हैं लेकिन टीम मैनेजमेंट अश्विन के साथ किया क्योंकि वे बैटिंग में भी काबिलियत रखते हैं और यह मूव भारत के लिए मैच का निर्णायक पॉइंट साबित हुआ।

जैसे ही अश्विन मेलबर्न में एक लाख लोगों के सामने बैटिंग के लिए आए तब 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी।

'चाहे पॉवरप्ले हो या डेथ ओवर, उसकी दबाव झेलने की काबिलियत जबरदस्त है', बॉलिंग कोच हुए मुरीद

English summary

T20 World Cup 2022: Ravichandran Ashwin says What would he do if Nawaz ball was hit on his pad during India vs Pakistan clash at Melbourne Cricket Ground