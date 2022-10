लास्ट मिनट में फैसले नहीं लेता, रोहित ने कहा- पाकिस्तान के खिलाफ मेरी प्लेइंग 11 पहले ही रेडी है

Cricket

T20 World Cup 2022 India vs Pakistan: रोहित शर्मा की टीम के सामने 23 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले की चुनौती है। पाक टीम ने हाल में काफी अच्छा खेल दिखाया है और भारत को भी परेशान किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज जीतकर अपना कॉन्फिडेंस और भी मजूबत कर लिया है। इस मैच के बारे में बात करते हुए हिटमैन रोहित का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनकी प्लेइंग इलेवन पहले ही सेट है क्योंकि वे अंतिम मिनटों में लिए गए फैसलों पर यकीन नहीं करते हैं। टीम पहले से तय है ताकि खिलाड़ियों की तैयारियां भी उसी हिसाब से समय रहते हो सकें।

English summary

T20 World Cup 2022 India vs Pakistan: Rohit Sharma's playing 11 is already ready as he said he do not believe in last minute decision