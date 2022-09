T20: शोएब अख्तर से जुड़े सवाल पर बोले सलमान- ' हर इंडियन हीरो शाहरुख-अमिताभ नहीं हो सकता', जानिए क्यों?

Cricket

oi-Ankur Sharma

खेल डेस्क, 28 सितंबर। इन दिनों पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है, दोनों टीमों को 7 मैच खेलने हैं और दोनों ही टीमों ने अभी तक अपने दो-दो मुकाबले जीते हैं। दोनों की ओर से अब तक के खेले गए सभी चारों मैचों में रोमांच भरपूर देखने को मिला खासकर के पिछले यानी कि चौथे टी20 मैच में, जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीन रन से हराकर जीत दर्ज की। एक बार फिर से इस मैच में पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ही जीत का असली कारण बनी।

English summary

The former Pakistan captain Salman Butt reacted to the a comparison between country's star pacer , Haris Rauf with Shoaib Akhtar, following impressive outings in the T20I series against England. said 'Not every hero can be Shah Rukh and Amitabh'?, here is details.