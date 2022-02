पहले दिन बेहोश होकर गिरे, दूसरे दिन धमाकेदार एंट्री से ह्यूज एडमीड्स ने लूट ली महफिल- VIDEO

Cricket

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, फरवरी 13। IPL Auction 2022 की प्रक्रिया के दौरान ऑक्शनर ह्यूज एडमीड्स के बेहोश होकर गिरने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। नीलामी के पहले दिन एडमीड्स स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से वापस नहीं आ पाए थे, लेकिन रविवार को एडमीड्स ने नीलामी के आखिरी दिन नीलामी के आखिरी राउंड में ऑक्शन हॉल में मंच को संभाला। ह्यूज एडमीड्स जैसे ही ऑक्शन हॉल में दाखिल हुए, तभी हॉल में मौजूद सभी लोगों ने स्टैंडिंग ओविएशन (खड़े होकर ताली बजाई) दिया। एक पल के लिए हॉल का माहौल काफी भावुक कर देने वाला हो गया था।

शनिवार को लो बीपी के कारण बेहोश हुए थे एडमीड्स

आपको बता दें कि दुनिया भर में 2700 से अधिक नीलामी करने वाले एडमीड्स शनिवार को यहां आईटीसी गार्डेनिया होटल के ऑक्शन हॉल में बेहोश हो गए थे। श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा की बोली लगने के दौरान उन्हें चक्कर आ गया था। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मेडिकल सपोर्ट पर रखा गया। बाद में जानकारी दी गई कि लो ब्लड प्रेशर के कारण उनकी तबियत खराब हो गई थी। उनकी गैरमौजूदगी में 62 वर्षीय अनुभवी चारु शर्मा ने ऑक्शन को संभाला था।

How heartening it is to see Mr. Hugh Edmeades - the IPL Auctioneer - back on the podium! 😊 👏

A round of applause for Mr. Charu Sharma, who took over the Auction proceedings in the absence of Mr. Hugh Edmeades. 👏 👏#TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/d2AlKH2PYo