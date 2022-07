‘सचिन, द्रविड़ और मेरे साथ भी हुआ‘, Virat Kohli की खराब फॉर्म पर सौरव गांगुली ने तोड़ी चुप्पी

इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट की दोनों पारियों में कोहली ने 31 रन बनाए थे, जबकि टी20 सीरीज के आखिरी के दो मैचों में भी वह केवल 12 रन ही बना सके थे। वनडे सीरीज के पहले मैच में विराट कमर में खिंचाव के चलते प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बन पाए थे और लॉर्ड्स में खेले जाने वाले दूसरे मैच में भी उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुए है।

ANI से बात करते हुए विराट की फॉर्म पर गांगुली ने कहा, "इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के आंकड़े देखिए, क्या वैसा बगैर काबिलियत या किसी गुण के संभव है। हां, उनके लिए कठिन समय रहा है और वह यह जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बड़े खिलाड़ी नहीं है।''

सौरव गांगुली ने आगे कहा, ''विराट को अपने स्टैंडर्ड का अच्छे से पता है। मैं उन्हें फॉर्म में वापसी करते और अच्छा करते देखना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। पिछले 12-13 या उससे ज्यादा समय से वो लगातार अच्छा करते आ रहे हैं और ऐसा सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं।''

