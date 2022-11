दक्षिण अफ्रीका की हार से खुश नजर आए शोएब अख्तर, बोले- आप चोकर्स, पाकिस्तान को आपने मौका दिया, बड़ी मेहरबानी

Shoib Akhtar says Thank You South Africa: दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह से नीदरलैंड के खिलाफ मैच में हार का मुंह देखना पड़ा उससे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ हारने के बाद लगभग विश्वकप से बाहर हो गया था और उसकी बची हुई उम्मीदें दूसरी टीम के प्रदर्शन पर टिकी थीं। शायद ही किसी को इस बात का भरोसा था कि दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाएगी। इसीलिए माना जा रहा था कि पाकिस्तान विश्वकप से बाहर हो सकता है। लेकिन आज के मैच में दक्षिण अफ्रीका की हार से पाकिस्तान एक बार फिर से विश्वकप में बना रहा और बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया।

दक्षिण अफ्रीका की हार पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर काफी खुश नजर आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की हार के बाद उन्होंने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमे वह कहते हैं कि अभी सोकर उठा हूं, साउथ अफ्रीका आपका शुक्रिया। आप बहुत बड़े चोकर्स हैं। चोकर्स इसलिए हैं आप कि आपने पाकिस्तान को एक और मौका दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। मुझे नहीं लगता है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाने के लायक था, लेकिन पाकिस्तान को एक लाइफलाइन मिली है। हम एक बार फिर से भारत-पाकिस्तान का मैच देखना चाहेंगे।

शोएब अख्तर ने ट्वीट करके लिखा दक्षिण अफ्रीका आपने चोकर्स के टैग को फिर से जिया है, जोकि हमारे पक्ष में गया है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश की बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान ने आसानी से 5 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 127 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे पाकिस्तान की टीम ने 18.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

Thank you South Africa. You've lived upto the 'c' word. Worked in our benefit.

Pakistan, now stay tight. Go on & win this. pic.twitter.com/MCl1oz6ZHC — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 6, 2022

