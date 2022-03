Shane Warne: शेन वॉर्न का पार्थिव शरीर जिस एंबुलेंस में था उसमें थी एक महिला, कौन थी वो?

Cricket

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 07 मार्च। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न के अकस्मात निधन से पूरा विश्व सदमे में हैं। लोगों को आज भी भरोसा नहीं हो रहा कि शेन वॉर्न अब हमारे बीच में नहीं रहे। महज 52 साल की उम्र में दिग्गज लेग स्पिनर के निधन की वजह दिल का दौरा बताया गया है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। शेन वॉर्न वहां एक विला में रुके हुए थे, जहां 4 मार्च को उन्हें हार्ट अटैक आया था, उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। ऑस्ट्रेलियाई राजदूत लगातार थाइलैंड के अस्पताल के संपर्क में हैं और जल्द ही वॉर्न का शव ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जाएगा।

English summary

A German woman who got into the back of the ambulance transporting the body of Australian cricket legend Shane Warne from the island of Koh Samui. who was she?, read Derails.