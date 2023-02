कमिटमेंट को सलाम! कलाई में फ्रैक्चर हुआ तो हनुमा विहारी ने लेफ्ट हेंडर बनकर एक हाथ से ही थामा बैट

हनुमा विहारी ने जीवटता की मिसाल कायम करते हुए कलाई के फ्रेक्चर के बाद भी बैटिंग जारी और एक हाथ से बल्ला पकड़े हुए बाए हाथ से बल्लेबाजी की जबकि वे एक राइट हैंडर हैं।

Cricket

oi-Antriksh Singh

आंद्र प्रदेश के बल्लेबाज के बल्लेबाज हनुमा विहारी ने इस बार अलग ही लेवल की प्रतिबद्वता दिखाई है। हनुमा को सिडनी टेस्ट के दौरान चोटिल होने के बावजूद खूंटागाड़ बल्लेबाजी के लिए आज भी याद किया जाता है। तब उन्होंने किसी तरह भारत के लिए मैच ड्रा करा दिया था। वे टेस्ट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी हैं और अपनी मजबूत तकनीक से गेंदबाजों को काफी परेशान कर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वह हैरान करने वाला था।

In the Quarter-final of Ranji Trophy, Andhra 9 down, Hanuma Vihari fracture his wrist and decided to bat left-handed.

English summary

Salute to Hanuma Vihari commitment! He bat only with one hand as there was a fracture in the wrist