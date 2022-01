'पूरी तरह से न्याय होना चाहिए', सचिन ने दिया अनोखा नियम लाने का सुझाव

Cricket

नई दिल्ली। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं देखे को मिलती हैं जो देखते ही देखते दुनियाभर में चर्चा का विषय बन जाती हैं। माैजूदा समय ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज जारी है, जिसके चाैथे टेस्ट के तीसरे दिन ऐसी घटना देखने को मिली, जिसको लेकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी प्रतिक्रिया देने से नहीं रूक पाए। दरअसल, हुआ ऐसा कि बल्लेबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने जब एक गेंद को मिस किया तो वह स्टंप पर जा लगी, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरी जिसके कारण गेंदबाज की मेहनत पर पानी फिर गया। ऐसे में सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को एक अनोखा नियम लाने का सुझाव दिया।

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर नया नियम लागू करने की बात कही

सचिन ने मजाकिया अंदाज में इसको लेकर ट्वीट किया और उसे शेन वॉर्न को भी टैग किया। सचिन ने गेंदबाजों के पक्ष में बात रखी। सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा "इस तरह के मामलों में क्या एक नया नियम लागू किया जाना चाहिए जिसका नाम "हिटिंग द स्टंप्स" हो। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? गेंदबाजों के साथ पूरी तरह से न्याय होना चाहिए।"

वॉर्न ने दिया जवाब

सचिन के इस ट्वीट पर शेन वॉर्न ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने लिखा, ''यह बहुत जरूरी विचार है और बहस के लायक एक मुद्दा है। मैं इसके बारे में वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी से बात करने के बाद आप को बताता हूं। ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा। 142 की स्पीड से आई गेंद स्टंप्स पर लगती है, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरतीं।''

