T20 WC 2022 टीम में इन 10 खिलाड़ियों पर सचिन तेंदुलकर ने लगाई मुहर, लिस्ट में KL राहुल का नाम नहीं

सचिन ने अपने एप 100 एमबी में उन 10 खिलाड़ियों के नाम बताए जिन्हें टी20 विश्वकप स्क्वॉड में जगह मिल सकती है। इनमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और स्पिनर युजवेंद्र चहल को जगह मिली है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को सचिन ने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

