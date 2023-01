Rishabh Pant: 'आप ड्राइवर रख सकते हैं...' पंत के एक्सीडेंट पर इमोशनल हुए कपिल देव, सुनाया अनसुना किस्सा

ऋषभ पंत के हादसे पर बोले कपिल देव कि 'यंग एज में लोगों के अंदर शौक और जोश होता है लेकिन जोश के चक्कर में होश नहीं गंवाना चाहिए।'

Rishab Pant ( कपिल देव) : टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत के भयानक एक्सीडेंट ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। आम से लेकर खास तक ने पंत को दोबारा से जीवनदान देने के लिए ऊपरवाले का शुक्रिया अदा किया है। पंत के लिए दुआ मांगने वालों में टीम इंडिया को पहली बार विश्वविजेता बनाने वाले दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव भी शामिल हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज चैनल से बात करते हुए कुछ ऐसी बात कही, जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल भर आया और वो बातें बताते हुए खुद कपिल भी भावुक हो गए।

Rishabh Pant shifted to private ward Frm ICU. He is better now. 'You can hire a driver...' Kapil Dev became emotional on cricketer's accident. here is details.