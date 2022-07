All Is Not Well? रवींद्र जडेजा ने CSK से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट किए, धोनी को भी नहीं किया था बर्थडे विश

जडेजा के पिछले 3 साल के चेन्नई से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट करना साफ दर्शाता है कि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी के बीच बात काफी बिगड़ चुकी है। सिर्फ फ्रेंचाइजी ही नहीं जडेजा और धोनी के रिश्तों में भी खटास का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल, हर साल रवींद्र जडेजा एमएस धोनी को उनके बर्थडे पर विश करते थे, लेकिन इस बार 7 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया पर माही के लिए एक भी पोस्ट नहीं किया।

सोशल माीडिया पर एक यूजर ने लिखा- "जडेजा ने इस साल धोनी को उनके बर्थडे पर शुभकामनाएं नहीं दीं। (वह हर साल ऐसा करते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर CSK से जुड़े अपने सभी पोस्ट भी डिलीट कर दिए हैं। निश्चित रूप से कुछ सही नहीं है।"



वहीं, एक फैन ने लिखा- "रवींद्र जडेजा शायद 2023 सीजन के लिए चेन्नई की टीम छोड़ देंगे। सीएसके से संबंधित लगभग हर पोस्ट को हटा दिया। दीपक चाहर और अंबाती रायुडू के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन इन दोनों के लिए पुष्टि नहीं की गई है।"

