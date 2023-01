पृथ्वी शॉ ने 379 रन बनाने के बाद बयान से किया हैरान, कहा मुझे टीम इंडिया में वापस नहीं आना

पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन बल्लेबाजी की है और उनको टीम में वापस लाने की मांग उठ रही है। शॉ फ़िलहाल इस बारे में नहीं सोचते।

Prithvi Shaw: भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ समय-समय पर अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम में आने का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। रणजी ट्रॉफी में बुधवार को असम के खिलाफ खेली गई 379 रनों की पारी भी कुछ ऐसी ही थी। पृथ्वी शॉ ने रणजी इतिहास का दूसरा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद चर्चा होने लगी कि पृथ्वी शॉ को भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिलती आखिर कब वह दिन आएगा जब पृथ्वी शॉ को टीम में वापस शामिल किया जाएगा। हालांकि पृथ्वी शॉ फिलहाल टीम में आने से ज्यादा मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताने को प्राथमिकता दे रहे हैं। पृथ्वी शॉ ने टीम में वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्हें वापसी की जल्दी नहीं है।

