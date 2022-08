सूख कर कांटा हुए भारत को टी20 विश्वकप जिताने वाले दिग्गज, तस्वीर देख पहचान पाना मुश्किल

2007 टी20 विश्वकप विजेता टीम के बॉलिंग कोच प्रसाद ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तिरंगे के साथ एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, आजादी सोच में, शब्दों में विश्वास और आत्मा में गर्व। इस स्वतंत्रता दिवस पर देश को सैल्यूट करें। प्रसाद ने अपनी जिस तस्वीर को शेयर किया है उसमें वह काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनकी इस पोस्ट पर क्रिकेट प्रेमी प्रसाद की सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और उनका हाल-चाल जान रहे हैं। वह क्रिकेटर को हेल्थ का ख्याल रखने की सलाह भी दे रहे हैं।

एक सोशल मीडिया यूजर ने प्रसाद से उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट मांगा तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं और स्वस्थ हूं। एक साधना पर था और अरुणाचल पर्वत के आसपास तिरुवनमलाई में गिरिवलम (परिक्रमा) कर रहा था और बहुत हल्के आहार पर था। कुछ वजन कम किया है लेकिन बहुत ऊर्जावान और जिंदा महसूस कर रहा हूं। जल्द ही वजन फिर से हासिल कर लेंगे। आपकी चिंता के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

I am absolutely fine and in the best of health.

Was on a Sadhana and had done Girivalam in Tiruvanamalai around Arunachala mountain and was on a very light diet. Have lost some weight but feel very energetic and alive. Will regain weight soon. Thank you v much for your concern. https://t.co/p5SVbrXpBK