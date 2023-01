अजीब रन आउट! एक ही छोर पर PAK के दोनों बल्लेबाज, कप्तान बाबर को जाना पड़ा पवेलियन तो टूटा फैंस का दिल

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम दूसरे टेस्ट मैच के दौरान अजीब तरीके से आउट हो गए। सोशल मीडिया पर बाबर के आउट होने का वीडियो वायरल हो रहा है।

Cricket

oi-Amit Kumar

Pakistan vs New Zealand, 2nd Test: रन-आउट होना क्रिकेट के आउट होने के तरीकों में सबसे खराब तरीका माना जाता है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव कम होता है। बल्लेबाजों को बस अपने विकेट को सुरक्षित रखना होता है। ऐसे में अगर कोई बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हो जाये तो उसे बदकिस्मत ही कहा जाएगा। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के साथ हुआ है।

बाबर आजम 24 रन बनाकर हुए रन आउट

मंगलवार को नेशनल कराची स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच के दूसरे दिन कप्तान बाबर आजम रन आउट हो गए। बाबर आजम 24 रन बनाकर आउट हुए, इमाम-उल-हक के साथ मिलकर बाबर टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वह तीन रन लेने की कोशिश में अपना विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम के आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Imam has been involved in three run-outs in tests,All three times it has been Imam's partner who has been run out.But this time it hurts a lot more than anything 💔

What have you done Imam 😢😢😢#BabarAzam𓃵 #Imamulhaq #NZvPAK pic.twitter.com/gVcv3zFZ3Q